Nach 32 Jahren : Trotz Coronafall – L.A. Dodgers gewinnen World Series

Lange mussten die Dodgers auf den Titel warten. Dank eines 3:1-Sieges gegen Tampa Bay ist die Baseball-Krone zurück in Los Angeles.

Sie jubeln in L.A.: Die Dodgers holen nach 32 Jahren wieder den Titel in der World Series nach Los Angeles.

Die Los Angeles Dodgers haben sich im sechsten Spiel der World Series durchgesetzt und die erste Meisterschaft seit 32 Jahren eingefahren. Durch den 3:1-Erfolg am Dienstag (Ortszeit) setzten sie sich in der Best-of-7-Serie gegen die Tampa Bay Rays mit 4:2 durch. Zuvor hatten sie in den vergangenen drei Jahren zwei Mal im Endspiel den Kürzeren gezogen.