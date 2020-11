3,2 Prozent : Trotz Coronavirus bleibt die Arbeitslosenquote im Oktober gleich

Neue Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigen, dass die Arbeitslosenquote trotz Coronavirus nicht extrem ansteigt. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,2% im Oktober.

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Oktober nur leicht zugenommen. Die Arbeitslosenquote verharrte in der Folge im Vergleich zum Vormonat bei 3,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt nahm die Quote sogar ab, auf 3,3 von 3,4 Prozent.