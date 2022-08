St. Gallen: «Trotz des riesigen Parkplatzes konnte nicht mal korrekt eingeparkt werden»

Eine Familie war mit ihrem Grossfahrzeug am Mittwochmorgen auf der Suche nach einem sogenannten Ladeparkplatz in der Parkgarage der Shopping-Arena in St. Gallen. Diese Parkplätze sind in der Nähe vom Ausgang des Ikeas, der sich das Parkhaus mit dem Einkaufszentrum teilt. Platziert sind die Parkplätze so, dass die gekauften Möbel nicht durch das ganze Parkhaus geschoben werden müssen.