Der Fall Emmen

Am 21. Juli 2015 war eine damals 26-jährige Frau auf dem Dammweg in Emmen LU unterwegs, als sie von einem Unbekannten vom Velo gerissen und in ein Waldstück bei der Reuss geschleift worden war. Dort hatte der Unbekannte die Frau vergewaltigt. Das Opfer blieb damals schwer verletzt liegen und ist seither querschnittsgelähmt. 372 Männer mussten im Zuge der Ermittlungen zu einem DNA-Massentest. Auch wurden Tausende Handy-Besitzer überprüft, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes waren.