Novak Djokovic soll Visum für Australien erhalten

Australian Open : Trotz Einreiseverbot – ungeimpfter Djokovic erhält wohl Visum für Australien

Novak Djokovic soll ein Visum für Australien erhalten. Das berichten australische Medien am Dienstag. Im vergangenen Januar durfte er wegen einer fehlenden Corona-Impfung nicht am Australian Open teilnehmen.

Neun seiner 21 Grand-Slam-Titel holte der 35-Jährige in Down Under.

Tennis-Star Novak Djokovic soll australischen Medienberichten zufolge trotz seines Einreiseverbots am kommenden Australian Open teilnehmen können. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger werde ein Visum von der australischen Regierung erhalten, berichtete der «Guardian» am Dienstag.

Australian-Open-Boss ist zuversichtlich

Djokovic hatte am Montagabend nach seinem Auftaktsieg bei den ATP Finals berichtet, dass er noch nichts Offizielles gehört habe. «Wir warten. Sie kommunizieren mit der australischen Regierung», sagte der 35-Jährige über Mitglieder seines Teams. «Das ist alles, was ich gerade sagen kann.»

Djokovic verpasste in diesem Jahr nach dem Australian Open auch das US Open im August, weil er ungeimpft nicht in die USA einreisen durfte. Das Australian Open findet als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 16. bis 29. Januar in Melbourne statt.