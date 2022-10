Basel: Trotz Energiekrise – Herbstmesse muss keinen Strom sparen

Die Herbstmesse soll davon nun ausgenommen sein, wenngleich die Leiterin des Standortmarketings Sabine Horvath an die Schaustellenden appelliert, nach Möglichkeit Strom zu sparen. Etwa durch die Vermeidung von Leerfahrten oder dem Löschen von Lichtern tagsüber. Die Basler Herbstmesse verbraucht in vierzehn Tagen ungefähr so viel Strom wie 270 Haushalte in einem gesamten Jahr. Der grösste Stromfresser aller Bahnen ist dabei das Riesenrad mit seinen rund 25’000 LED-Lämpchen. Dieses verbraucht so viel Strom wie knapp sechs Haushalte im Jahr. Diese Werte haben die Industriellen Werke Basel vor neun Jahren auf Anfrage von 20 Minuten ausgerechnet.