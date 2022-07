Rom : Trotz Erfolg bei Vertrauensvotum – Mario Draghi will hinschmeissen

Italien und Europa blicken gespannt auf Rom, wo Regierungschef Draghi am Donnerstag aufgeben könnte. Für das Land geht es um viel. Die Entscheidung hängt nun am ersten Mann im Staat.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will erneut zurücktreten, weil er keine Möglichkeit zum Weiterregieren sieht. «Vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern Abend im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen», sagte Draghi am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer in Rom. Zuvor gab es langen Applaus für Draghi vor Beginn der Sitzung. Viele Abgeordnete standen auf. Draghi bedankte sich bei den Parlamentariern mit einem «Grazie».