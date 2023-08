Löhne: Auch 2024 gibts wohl nur geringe Lohnerhöhungen

Eine Firma will neue Mitarbeitende mit mehr Lohn oder mehr Urlaub anlocken. Das kommt gut an, wie eine Strassenumfrage zeigt.

So hoch sollen die Löhne steigen

Doch auch das nächste Jahr bringt nicht die grosse Lohnwende. Firmen wollen zwei Prozent mehr Lohn bezahlen, wie die «NZZ am Sonntag» unter Bezug auf eine Lohnumfrage bei 4500 Firmen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) schreibt.

Darum zahlen die Firmen weniger Lohn

KOF-Arbeitsökonom Michael Siegenthaler zeigt sich überrascht, dass die Firmen trotz Fachkräftemangel so zurückhaltend sind. Er vermutet, dass wegen zuletzt kaum noch steigender Fortschritte bei der Arbeitsproduktivität vor allem in zyklischen Branchen wie der Automobilbranche und exportorientierten Branchen das nötige Geld fehle. Zumal Deutschland in der Rezession steckt.