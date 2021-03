Batterieelektrische Autos, so genannte BEV, sollen in erster Linie der Umwelt einen Gefallen tun. Für die Autohersteller steht aber natürlich das Monetäre im Vordergrund: Wenn sie die geltenden CO2-Limits überschreiten, sind happige Bussen fällig. Da sind BEV ohne lokale Emissionen sehr willkommen.

Von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden

Diesen Umstand nutzt nun mancher Hersteller, um Sportmodelle mit begeisternden Fahrleistungen auf den Markt zu bringen – der Umweltgedanke zählt da höchstens noch in der Vermarktung. Porsche hat es mit dem Taycan vorgemacht, nun stellt Schwestermarke Audi mit dem e-tron GT ebenfalls einen viertürigen Sportwagen auf gleicher Basis auf die Strasse. Trotz fast identischer Technik wird der e-tron GT aber in anderen Leistungsstufen angeboten: Das Basismodell leistet 350 kW/476 PS (mit Overboost 390 kW/530 PS), der RS e-tron-GT generiert gar 440 kW/598 PS respektive 475 kW/646 PS. Die Beschleunigungswerte begeistern: 0 auf 100 km/h schafft der e-tron GT in 4,1 Sekunden, das RS-Modell in 3,3 Sekunden.