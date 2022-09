Starke Schmerzen: Trotz gebrochenem Zeh meistert Queen Consort Camilla alle Trauertermine

Britischen Medien zufolge hat sich die Königsgemahlin schon vor dem Tod der Monarchin verletzt – und sollte sich eigentlich schonen. Doch Camilla zeigt sich stets an der Seite ihres Mannes und stärkt ihm nach dem Verlust seiner Mutter den Rücken – all das unter starken Schmerzen und mit Absatz-Schuhen.

«Ein unglückliches Timing»

«Sie kämpft weiter und lässt sich nicht von ihrer Pflicht und von dem abhalten, was sie für den König, die Familie und das Land tun muss», sagt ein Insider gegenüber « The Sun ». Eine andere dem Königshaus nahestehende Quelle verrät dem « Daily Telegraph »: «Das war, gelinde gesagt, ein unglückliches Timing, aber sie hat es absolut tapfer gemeistert.»

Am Freitag geht es nach Wales

Am Freitag geht der Terminmarathon für Camilla und das neue Staatsoberhaupt nach einem Ruhetag am Donnerstag weiter. Die beiden werden nach Wales reisen und die Hauptstadt Cardiff besuchen. Dort werden sie unter anderem an einem Gottesdienst für die verstorbene Königin in der Kathedrale von Llandaff teilnehmen, wie der Bischofssitz mitteilte. Anschliessend wird das Paar im walisischen Parlament erwartet, um Beileidsbekundungen entgegenzunehmen, bevor es am Nachmittag auf die Burg Cardiff Castle geht.