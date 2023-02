Stiftung Öko-Test warnt: Darum solltest du dich bei Paranüssen zurückhalten

LightRocket via Getty Images

Weitere Erkenntnis aus dem Test: Einige der im Handel erhältlichen Paranüsse enthalten zudem Perchlorat und Barium, die potenziell gesundheitsschädlich sind. Nachgewiesen wurden die Stoffe in 14 (Perchlorat) beziehungsweise neun Produkten. (Im Bild: aufgeschnittene Nussfrucht mit den Samen, die wir als Paranüsse kennen)

Die potenziell gesundheitsschädlichen Substanzen sind auch in Bioprodukten enthalten.

Paranüsse gelten als gesunder Snack. Schliesslich enthalten sie viele wichtige Inhaltsstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen. Weiter stecken in ihnen einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, pflanzliches Eiweiss, Ballaststoffe sowie die Spurenelemente Zink und Kupfer. Auch ihr – verglichen mit anderen Lebensmitteln – hoher Selenanteil, macht sie zu einem beliebten Snack.

Doch so gesund wie die Kapselfrüchte (siehe Box) auf den ersten Blick erscheinen, sind sie nicht. Denn Paranüsse enthalten neben radioaktivem Radium auch weitere für die Gesundheit problematische Stoffe. Zudem sind sie in geschälter Form anfällig für Schimmelpilze und deren Gifte. Während von Pilzen betroffene Früchte in der Regel durch Kontrollen aussortiert werden, landen die radioaktiv und chemisch belasteten Paranüsse auch bei uns im Handel. Das zeigt eine Untersuchung der deutschen Stiftung Öko-Test.