Bluttat in Chicago : Trotz Gewaltandrohungen erhielt der Todesschütze einen Waffenschein

Von einem Dach aus schoss der Mann wahllos in die Menge und tötete sieben Menschen. Im Internet recherchierte er andere Bluttaten – und bekam vor Jahren trotz Gewaltandrohungen eine Waffenlizenz.

1 / 6 Der 22-jährige Robert C. tötete am 4. Juli sieben Menschen und verletzte rund 30 weitere. AFP Beim Amoklauf verwendete er laut Polizeiangaben ein Sturmgewehr, das dem Typ AR-15 ähnelt. imago images/CSP_urbanlight Obwohl die Polizei in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltandrohungen zu Robert C. ausrückte, erhielt dieser später einen Waffenschein. AFP

Darum gehts

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff bei einer Parade am Unabhängigkeitstag im Chicagoer Vorort Highland Park haben Ermittler neue Details zum Tathergang und zur Vorgeschichte des Verdächtigen genannt. Der 21-Jährige habe legal fünf Waffen kaufen können, darunter ein Hochleistungsgewehr, das bei der Attacke vom Montag genutzt wurde, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Demnach war der Verdächtige auch seit langem polizeibekannt: 2019 waren Beamte wegen Gewaltandrohungen in dessen Haus gerufen worden.

Am Dienstag wurde ein Strafverfahren wegen Mordes in sieben Fällen gegen Robert C. eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohe ihm lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung, sagte der Staatsanwalt in Lake County, Eric Rinehart. Er kündigte an, Dutzende weitere Anklagepunkte gegen C. anzustrengen.

Weiteres Opfer im Spital verstorben

Der Tatverdächtige sei mit einer Art Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe vom Dach eines Gebäudes in dem Chicagoer Vorort Highland Park aus wahllos mehr als 70 Schüsse auf die Menge abgegeben, die die Parade verfolgt habe, sagte ein Polizeisprecher. Einer der rund 30 Verletzten starb am Dienstag im Spital, die Zahl der Todesopfer stieg damit auf sieben.

Das Motiv für die Tat lag nach wie vor im Dunkeln. Weder Verhöre des Tatverdächtigen noch eine Überprüfung seiner Äusserungen in den sozialen Medien hätten bisher klare Anhaltspunkte geliefert, sagte Polizeisprecher Christopher Covelli. Aus Ermittlerkreisen hiess es aber, der junge Mann habe zuletzt im Internet nach Massakern gesucht und unter anderem Fotos von einer Enthauptung heruntergeladen.

Schütze verkleidete sich als Frau

Klar sei, dass er die Tat wochenlang geplant habe, sagte Covelli. Als Frau verkleidet habe er sich nach den Schüssen zunächst unter die fliehende Menge gemischt, um einer Festnahme zu entgehen. Später wurde er bei einer Verkehrskontrolle angehalten und nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen. Die bei der Bluttat verwendete Waffe ähnele einem Sturmgewehr vom Typ AR-15, erläuterte Covelli. Insgesamt habe der Verdächtige fünf Waffen legal erstanden, die Beamte später im Haus seines Vaters sichergestellt hätten.

Nach Angaben der Polizei des US-Staats Illinois hatte der mutmassliche Täter im Dezember 2019 eine Waffenlizenz beantragt, als er 19 Jahre alt war. Sein Vater habe für ihn gebürgt. Damals habe es «keine ausreichende Grundlage gegeben, um eine klare und präsente Gefahr festzustellen» und den Antrag abzulehnen, hiess es.

«Bringe jeden hier um»

Schon vor weniger als drei Jahren sei die Polizei einem Notruf aus dem Haus des mutmasslichen Todesschützen gefolgt. Ein Verwandter habe angegeben, dass er damit gedroht habe, «jeden dort umzubringen», sagte Covelli. Damals hätten die Beamten 16 Messer, einen Dolch und ein Schwert beschlagnahmt. Es habe aber bei dem Einsatz im September 2019 keine Anzeichen gegeben, dass der Jugendliche Schusswaffen besitze. Und im April jenes Jahres habe die Polizei auf einen angeblichen Suizidversuch des Verdächtigen reagiert, ergänzte Covelli.

Zuvor wurde bekannt, dass Robert C. versuchte, als Hip-Hop-Künstler unter dem Bühnennamen Awake the Rapper Fuss zu fassen. Er postete mehrere teils düstere Videos auf Youtube. Sein Vater hatte 2019 für das Bürgermeisteramt in Highland Park kandidiert.