Rongellen GR – Trotz grossem Löscheinsatz – Stall brennt komplett ab

Fast zur selben Zeit wurde der Kapo GR ein weiterer Brand gemeldet: In Furna GR brannte die Wand hinter einem Stubenofen in einem Wohnhaus.

In Rongellen GR brannte in der Nacht auf Sonntag ein Stall komplett ab.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt am Samstagabend kurz vor 23 Uhr die Meldung, wonach in Rongellen GR ein Stall in Brand geraten sei. Laut der Kapo GR war die mit 27 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Thusis rasch vor Ort. Der mittlerweile in Vollbrand stehende Stall brannte trotz grossem Löscheinsatz komplett ab. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus verhindern. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.