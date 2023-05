Patrice Aminati hat Angst vor Therapiebeginn

So berichtet sie, die Tabletten dafür liegen in der Küche bereit, doch: «Ich will nicht, kann – noch – nicht», beichtet sie. Dabei ist die Furcht vor dem Therapiebeginn deutlich zwischen den emotionalen Zeilen zu lesen.

Im März verkündet Daniel Aminati (49), dass seine Frau Patrice an bösartigem Hautkrebs erkrankt sei, woraufhin sie am Hals operiert wurde.

Nun muss sich Patrice einer Immuntherapie unterziehen. Wie sie auf Instagram, ihren Followerinnen und Followern in einem Post am Mittwoch berichtet, liegen die Tabletten in der Küche bereit, doch: «Ich will nicht, kann – noch – nicht», beichtet sie. Dabei ist die Furcht vor dem Therapiebeginn deutlich zwischen den emotionalen Zeilen zu lesen. Tatsächlich spricht sie es im Post dann auch aus: «Ich habe Angst ... warum Tabletten nehmen ... mir geht es doch gerade so gut ... scheinbar oder wirklich, ich merke doch gar nichts ... ?!?»