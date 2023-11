Trotz heruntergelassener Schranken: Postautochauffeure in Mühlehorn queren Gleise

Queren der Gleise kostete 25-Jährigen 450 Franken

Überschreiten der Gleise an Orten oder zu Zeiten, an denen dies nicht erlaubt ist, ist nicht nur gefährlich, es ist auch strafbar. So hat kürzlich ein 25-Jähriger einen Strafbefehl kassiert, weil er im September die Gleise beim Bahnhof Sargans SG überschritten hat, obwohl dort sämtliches Überschreiten der Gleise verboten ist. Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat den Mann zu einer Busse von 100 Franken sowie Gebühren und Auslagen von 350 Franken verurteilt. Total muss er für das unerlaubte Queren der Gleise also 450 Franken an die Staatskasse überweisen.

In diesem Fall handelte es sich im Unterschied zum oben beschriebenen Fall nicht um das Queren bei heruntergelassenen Schranken, sondern um Gleise bei einem Bahnhof mit Unterführung, die man niemals überschreiten darf. (jeb)