Die Schweizer Nati rutscht trotz Viertelfinal-Quali ab

In der Weltrangliste verlor die Nati jedoch einen Rang.

Die Schweiz kam bis in den Viertelfinal.

Die Nati überzeugte an der EM.

Die Nati machte den Schweizer Fans an der EM viel Freude. Erstmals seit langer, langer Zeit erreichte die Schweiz an einer Endrunde einen Viertelfinal. Dafür räumte die Nati im Achtelfinal Weltmeister Frankreich aus dem Weg. Die Schweiz holte dabei einen 1:3-Rückstand auf und gewann auch dank eines überragenden Yann Sommer im Goal im Penaltyschiessen . Im Viertelfinal war den Schweizern das Glück im Penaltyschiessen gegen Spanien nicht mehr hold.

So jubelten die Nati-Spieler nach dem Sieg gegen Frankreich.

Diese starken Auftritte erfreuten zwar die Schweizer Gemüte, in der Fifa-Weltrangliste verlor die Schweiz dennoch einen Platz. Noch vor der EM stand die Nati auf dem 13. Rang, aktuell liegt das Team von Neu-Trainer Murat Yakin auf Platz 14. Europameister Italien, am 5. September der nächste Gegner der Nati in der WM-Quali, verbesserte sich dank des Titels von Rang sieben auf fünf.