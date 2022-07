Schweizer Schulen : Wegen Hitze – Kleiderordnung sorgt für rote Köpfe

Weil es die Lernumgebung gefährde, gelten an Schweizer Schulen Kleidervorschriften. Diese sind zum Teil strenger als das Gesetz erlaubt. Schülerinnen und Schüler wehren sich.

Hotpants sind an vielen Schweizer Schulen verboten. Auch während der Hitzewelle. (Symbolbild)

Hotpants, tiefe Ausschnitte, bauchfreie Oberteile oder tief sitzende Hosen, bei denen man die Unterhose sieht, sind für Mädchen an verschiedenen Schulen verboten. Bei Jungs gilt ein Verbot für Trainerhosen, keine Mützen und keine Kapuzen. Wer sich nicht daran hält, muss mit verschiedenen Massnahmen rechnen. Wie die « Sonntagszeitung » schreibt, droht je nach Gemeinde ein Gespräch mit der Schulleitung und den Eltern. Als eine gängige Massnahmen gilt es ein XXL-Shirt zu tragen, welches alles kaschiert.

In Meilen ZH gibt es eine Art Kleiderbibel, worin mit Bildern erläutert wird, was geht und was nicht. Die Kleiderordnung wurde dort im Lehrerteam entwickelt worden und anschliessend mit dem Schülerparlament diskutiert, sagt der Meilener Schulleiter der «Sonntagszeitung».