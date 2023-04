ZKB-Studie: Vom Baugesuch bis zur Baubewilligung dauert es immer länger

1 / 4 Eine neue ZKB-Studie zeigt: Vom Baugesuch bis zur Baubewilligung dauert es immer länger. Tamedia/Silas Zindel Eine wachsende Zahl an Auflagen – vor allem Lärmschutzbestimmungen – verlängerten die Bewilligungsdauer. Tamedia/Silas Zindel «Wird bei der Bautätigkeit nicht das Steuer herumgerissen, laufen wir in der Schweiz sehenden Auges in eine Wohnungsnot», sagt Ursina Kubli, Leiterin des Immobilienresearchs der Kantonalbank. Tamedia/Silas Zindel

Darum gehts Vom Baugesuch bis zur Baubewilligung dauert es heute viel länger als 2010. Das zeigt eine neue ZKB-Studie.

Bereits baubewilligte Projekte fallen regelmässig Rekursen zum Opfer.

Die ZKB warnt, dass die Bautätigkeit wieder steigen müsse, damit die Stadt Zürich das Drittelziel erreicht.

Obwohl die Schweizer Bevölkerung kräftig wächst: In der Schweiz werden heute rund ein Viertel weniger Neubauwohnungen geplant als noch vor wenigen Jahren. In Gemeinden mit einer Mietwohnungsleerziffer von über 2,5 Prozent liegen die Baugesuche ein Viertel tiefer als 2019. Auch in Gemeinden mit knappem Mietwohnungsangebot wurden weniger Wohnungen geplant. Das Wohnungsangebot hinkt hinterher, weil der Bausektor trotz Anlagenotstand in den letzten Jahren weniger Baugesuche eingereicht hat – dies teilweise als Reaktion auf die hohen lokalen Leerstände vor wenigen Jahren. Und das, obwohl die Nettozuwanderung im letzten Jahr stärker war als in den Vorjahren.

Laut der neusten ZKB-Studie «Immobilien aktuell» sind die baulichen Rahmenbedingungen das Problem. So gebe es immer mehr Hürden für Neubauten. Eine wachsende Zahl an Auflagen – vor allem Lärmschutzbestimmungen – verlängerten die Bewilligungsdauer.

Längere Bewilligungsdauer

Vom Baugesuch bis zur Baubewilligung dauert es heute im Landesschnitt 140 Tage, im Kanton Zürich sind es fast 200 Tage. In der Stadt Zürich ist die Zeitspanne gegenüber 2010 gar um 136 Prozent auf knapp ein Jahr gestiegen. Mit 500 Tagen muss im Kanton Genf am längsten auf eine Bewilligung gewartet werden. «Wird bei der Bautätigkeit nicht das Steuer herumgerissen, laufen wir in der Schweiz sehenden Auges in eine Wohnungsnot», sagt Ursina Kubli, Leiterin des Immobilienresearchs der Kantonalbank.

Denn auch wenn die Baubewilligung erteilt ist, könnten Projekte aufgrund erfolgreicher Rekurse im letzten Moment gekippt werden. «Einsprachen werden nicht umsonst als fünfte Landessprache bezeichnet», sagt Kubli. Seit 2010 wurde in der Schweiz trotz erteilter Baubewilligung jede zehnte Wohnung nicht realisiert. So fehlten dem Mietwohnungsmarkt jährlich rund 4000 Wohnungen – Tendenz steigend. «Der künftige Fokus der Politik sollte klar auf dem Abbau von Hürden liegen», sagt Kubli.

Drittelziel der Stadt Zürich in Gefahr

Die Studie zeigt, dass trotz tiefem Leerwohnungsstand und steigenden Mieten Familien in der Stadt Zürich nicht verdrängt werden – im Gegenteil: Deren Anteil hat in der Stadt von 2014 bis 2021 um 1,3 Prozentpunkte von 18,4 auf 19,7 Prozent zugenommen – am stärksten in Wollishofen, Fluntern und Albisrieden.

Dass die Städte für Familien trotz hoher Mieten und engen Verhältnissen so attraktiv sind, hat laut der Studie drei Gründe: «Erstens profitieren sie von kürzeren Pendelwegen und zweitens von einer besseren Infrastruktur etwa bei Betreuung, Kultur und Sport. Drittens bleiben viele Familien in der Stadt, weil sie sich durch die starke Zunahme der Immobilienpreise – anders als früher – kein Wohneigentum auf dem Land mehr leisten können», sagt Kubli. So sank von 2014 bis 2021 der Anteil der Familien, die in einem Haus wohnen, von 27,6 auf 23,6 Prozent.

Der Zürcher Stadtrat möchte den Anteil preisgünstiger Wohnungen bis 2050 auf ein Drittel erhöhen. «Bleibt die bestehende Bautätigkeit auf heutigem Niveau, müssten ab jetzt ungefähr 70 Prozent aller jährlich neu gebauten Wohnungen gemeinnützig sein. Das ist kaum zu schaffen», sagt Kubli. «Anstatt auf das Drittelziel sollte sich die Politik darauf fokussieren, überhaupt wieder Neubauprojekte zu ermöglichen.»

Wie wohnst du? In einem Haus. In einem Mehrfamilienhaus. In einer Mietwohnung. In einer WG. Anderes (Bauwagen, Van, Jurte, etc.)