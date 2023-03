Darum gibt es bald weniger Gold-Moonswatches von Swatch zu kaufen

Für die Gold-Moonswatch Mission to Moonshine, sind Sammler vergangene Woche stundenlang angestanden. Die Moonshine gab es nur in Zürich, London, Mailand und Tokyo zu kaufen.

Allein in Zürich drängten vergangene Woche rund 500 Menschen auf Einlass in den Laden, als es erstmals die Gold-Edition Moonshine gab, wie Swatch-Group-Chef Nick Hayek am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz sagte. Ausser in Zürich gab es die Uhr nur noch in London, Tokyo und Mailand.