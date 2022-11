Trotz Inflation – zu Weihnachten gibts mehr und teurere Geschenke

Der Inflation zum Trotz oder gerade deswegen planen viele in der Schweiz, noch mehr für Weihnachtsgeschenke auszugeben als im Vorjahr. Bei einer Umfrage sagten 76 Prozent, dass sie für ein Geschenk im Schnitt 50 Franken oder mehr ausgeben. 2021 waren es erst 58 Prozent, die mindestens 50 Franken zahlen wollten, wie Bring! Labs in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Firma hinter der Prospekte-App Profital und der Einkaufslisten-App Bring! befragte online über 1000 Menschen in der Schweiz. Dabei stellte sie fest: Es sind nicht nur mehr Leute bereit, einen höheren Betrag pro Geschenk zu zahlen, sie schenken auch mehr. So wollen die Befragten im Schnitt acht Personen beschenken, 2021 waren es noch sechs Leute.

«Für andere Personen sind wir eher bereit, grosszügig zu sein»

Auch für die Bereitschaft, mehr für Geschenke zu zahlen, gebe es Gründe. «Die Inflation in der Schweiz ist noch nicht so spürbar wie in anderen Ländern. Sie tut dem Portemonnaie noch nicht so weh, dass man hausinterne Sparmassnahmen einleitet», so Basel.