Trump und Co. wehrten sich : Trotz internationalen Protesten – iranischer Ringer wurde hingerichtet

Gemäss Medienberichten im Iran ist der Ringer Navid Afkari hingerichtet worden. Sein Geständnis soll mit Folter erzwungen worden sein.

Der iranische Ringer Navid Afkari ist am Samstag hingerichtet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ilna wurde der 27-jährige Afkari im Gefängnis Adel-Abad in der südiranischen Stadt Schiras getötet. Die örtliche Justizbehörde bestätigte die Hinrichtung, so der Bericht.