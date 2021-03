1 / 3 Weniger Flüge, weniger Spesen: Das fliegende Personal in der Aviatikbranche hat neben der Kurzarbeit momentan auch mit den reduzierten Speseneinnahmen zu kämpfen. Getty Images Unter den wegfallenden Spesen leidet insbesondere das Kabinenpersonal: «Vor der Coronakrise habe ich pro Monat durchschnittlich 700 Franken Spesen erhalten. Momentan sind es noch 200 Franken», sagt etwa C.K. (28)*. K. fliegt seit knapp drei Jahren bei der Edelweiss als Flugbegleiterin. (Tages-Anzeiger/Urs Jaudas) TAMEDIA AG Ab März wird der Lohn erneut gekürzt: «Wegen des Sparplans erhalten wir nochmals 10 Prozent weniger Lohn», so K. Für sie ist die Lage dramatisch: «Wenn es schlecht kommt, werde ich noch 2900 Franken ausgezahlt bekommen – das ist zu wenig zum Leben.»

(Tages-Anzeiger/Urs Jaudas) TAMEDIA AG

Darum gehts Viele Mitarbeiter des Kabinenpersonals der Edelweiss befinden sich in einer prekären Lage: Durch wegfallende Spesen haben sie finanzielle Schwierigkeiten.

Ab März schnürt die Edelweiss die Sparpläne weiter zu: Für die Kabinenbesatzung bedeutet dies bis zu zehn Prozent weniger Lohn.

Die Situation bereitet den Mitarbeitern Sorgen: «Bald reicht das Geld nicht mehr, um die Miete zu bezahlen», sagt etwa Crew-Member C. K. (28).

«Seit Monaten kann ich es mir nicht mehr leisten, bei Schweizer Detailhändlern einzukaufen», erzählt C. K.* (28). K. fliegt seit knapp drei Jahren bei der Edelweiss als Flugbegleiterin. Seit März 2020 befindet sie sich in Kurzarbeit. Bis anhin wurde ihr zwar noch der volle Nettolohn, exklusive Spesen, in Höhe von 3200 Franken ausbezahlt – wegen der reduzierten Speseneinnahmen kommt sie trotzdem nur knapp über die Runden.

«Vor der Coronakrise habe ich pro Monat durchschnittlich 700 Franken Spesen erhalten. Da die Höhe der Spesen anhand der geleisteten Flugtage definiert werden, erhalte ich momentan am Ende des Monats wegen der Kurzarbeit noch knapp 200 Franken Spesen.» Bei der nächsten Lohnabrechnung wird nun sogar nochmals weniger Geld ausgezahlt, wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, das 20 Minuten vorliegt: “Ab März werden wir wegen des neuen Sparplans nochmals bis zu zehn Prozent Lohneinbussen haben. Als ich davon erfuhr, war ich schockiert.»

«Ich musste meine Eltern um Geld bitten»

Im schlimmsten Fall werde sie noch 2900 Franken verdienen – das sei viel zu wenig, um ihren bisherigen Lebensstandard aufrecht erhalten zu können, so die 28-Jährige: «Mein erster Gedanke war, wie ich ab März die Miete bezahlen soll.» K. musste nun ihre Eltern um finanzielle Unterstützung bitten. “Das ist mir sehr unangenehm – aber anders werde ich bald nicht mehr über die Runden kommen. Die Situation bereitet mir wirklich grosse Sorgen.»

Was die Umstände zusätzlich erschwert: Während die Einnahmen sinken, steigen die Ausgaben. «Normalerweise verbringe ich mehr als die Hälfte des Monats im Ausland, wo die Lebensunterhaltskosten sehr viel tiefer sind als in der Schweiz.» Um ihren Lebensunterhalt trotzdem bestreiten zu können, hält sie sich nun an einen strikten Sparplan: «Hochwertige Lebensmittel, Physiotherapie, Spendenabos, – das alles sind Dinge, auf die ich momentan verzichten muss.»

«Ich überlege bereits, was ich nach einer Kündigung machen würde»

Seit Monaten leide sie unter Existenzängsten. «Ich habe ständig Angst, dass die Edelweiss die Sparpläne weiter zuschnürt und es bald noch weniger Geld gibt.» Auch den Gedanken an eine Kündigung habe sie ständig im Hinterkopf: «Ich habe mich bereits nach Alternativen umgesehen. Falls ich bald nicht mehr arbeiten kann, werde ich wohl ein Studium beginnen.»

Die ständige Unsicherheit schlage auf die Psyche, so K.: «Die Situation ist für das gesamte Kabinenpersonal definitiv sehr belastend.» Trotz allem hätte es sie noch schlimmer treffen können, so K.: «Ich wohne alleine und habe das grosse Glück Eltern zu haben, die mich finanziell unterstützen.» Bei anderen Edelweiss-Angestellten sehe die Situation anders aus: «Ich kenne einige Flugbegleiterinnen, die alleinerziehend sind – für sie werden die kommenden Monate verdammt hart.»

In Härtefällen können Mitarbeiter eine Einzelfallbeurteilung beanspruchen

Die Edelweiss scheint über die teils prekäre finanzielle Lage des Kabinenpersonals informiert zu sein. So steht in der internen Mitteilung unter anderem, dass für die Mitarbeiter eine Härtefallklausel bestehe: Wer sich in schwerwiegenden finanziellen Schwierigkeiten befindet, kann sich bei der Fluggesellschaft melden und eine Einzelfallbeurteilung in Anspruch nehmen – unter Umständen werden Betroffene dann finanziell unterstützt.

Laut K. ist es fraglich, ob das Angebot von den Mitarbeitenden in Anspruch genommen wird: «Es braucht wahnsinnig viel Überwindung, dem eigenen Chef zu sagen, dass man pleite ist.» K. wünscht sich stattdessen, dass sich die Arbeitsumstände für das Kabinenpersonal generell verbessern: «3400 Franken Mindestlohn ist zu wenig. Ich würde lieber mehr Lohn und dafür weniger Spesen erhalten – damit wären wir in der aktuellen Krise besser gestellt.»

«Edelweiss hofft auf eine baldige Verbesserung»

Thomas Meier, Sprecher der Edelweiss, bestätigt auf Anfrage, dass ab März die Löhne für das Kabinenpersonal wegen des neu berechneten Sparplans bis zu zehn Prozent tiefer ausfallen. «Wir sind uns bewusst, dass der Spesenanspruch durch die aktuell tiefere Produktion kleiner geworden ist», so Meier. Viele Mitarbeiter hätten die tiefe Produktion genutzt, um Nebenbeschäftigungen anzunehmen.

Die angesprochene Härtefallklausel ist bereits von einigen Mitarbeitern in Notlagen in Anspruch genommen worden, wie Meier bestätigt: «Bisher haben wir vereinzelte Anfragen erhalten, in welchen von unserer Personalabteilung und der Führung des Kabinenpersonals jeweils persönlich mit den Betreffenden nach Lösungen gesucht worden ist.» Eine prozentuale Erhöhung des Lohns als Kompensation für die wegfallenden Spesen scheint für die Edelweiss aber nicht infrage zu kommen: «Seit Mai 2020 verfügt das Kabinenpersonal über einen neuen, gemeinsam mit dem Sozialpartner verhandelten Gesamtarbeitsvertrag. In diesem wurden die entsprechenden Konditionen festgelegt.» Edelweiss sei bestrebt, diesen Vertrag auch in dieser Krise weiterhin zu erfüllen.

Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals, Edelweiss Air Flight Attendant Association, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.