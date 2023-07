Sommerferien: Trotz Klima-Ja - Junge kennen keine Flugscham mehr

Muss sich schämen, wer diesen Sommer in die Ferien fliegt? Nein, findet eine deutliche Mehrheit der jungen Schweizerinnen und Schweizer nach der Abstimmung über das Klimagesetz.

Darum gehts Gemäss einer Umfrage verspüren die meisten Schweizer und Schweizerinnen keine Flugscham, wenn sie in die Sommerferien abheben.

Dennoch bleibt ein grosser Teil der Bevölkerung zu Hause – wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen.

FDP-Nationalrat Wasserfallen findet es wichtig, dass Junge die Welt entdecken. Bastien Girod will ebenfalls nichts von Flugscham wissen.

Fast 60 Prozent der Bevölkerung wollen das Klima besser schützen - mit staatlichen Subventionen für neue Heizungen und Geldern für innovative Firmen. Das Ja zum Klimaschutzgesetz am 18. Juni bedeutet aber nicht, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung plötzlich einschränken will für die Umwelt.

Die vor den Wahlen 2019 heftig diskutierte «Flugscham» verspüren nur 39 Prozent der Befragten. 58 Prozent hingegen haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie abheben. Das ergibt eine Befragung nach den Abstimmungen von LeeWas im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia.

Brisant: Am wenigsten verbreitet ist Flugscham in der jungen Generation. Bei den 18- bis 34-jährigen Menschen verspürt nicht einmal jeder dritte (31%) ein negatives Gefühl beim Flug in die Ferien. 65 Prozent haben damit kein Problem, wobei Frauen etwas zurückhaltender sind als Männer.

FDP-Wasserfallen: «Wichtig, dass Junge die Welt bereisen»

Die Resultate sorgen für heftige Diskussionen im Bundeshaus. Für FDP-Mann Christian Wasserfallen ist klar: «Die Leute wollen sich bei ihrem Reiseverhalten nicht bevormunden lassen.» Er sei «hocherfreut, dass sich die junge Bevölkerung von den Grünen kein schlechtes Gewissen einreden lässt». Es sei wichtig, dass die junge Generation die Welt bereise.

«Nur so können junge Männer und Frauen neue Kulturen entdecken und einen differenzierten Blick auf die Schweiz entwickeln», sagt der Berner Freisinnige. Daran dürfe nicht gerüttelt werden. Deshalb werde er sich weiterhin gegen jegliche Abgaben auf Flugtickets zur Wehr setzen.

Grünen-Girod will bessere Flugverbindungen

Bastien Girod, Nationalrat der Grünen, meint zu den Resultaten: «Wir sagen nicht, dass sich Menschen schämen müssen, die fliegen.» Die Verantwortung liege nicht beim Einzelnen, sondern bei Politik und Wirtschaft. «Wir brauchen mehr attraktive Ferienangebote im Inland, bessere Zugverbindungen nach Europa - die heutigen Nachtzüge sind eine Katastrophe - und höhere Quoten für erneuerbares Kerosin im Flugverkehr».

Ihm sei wichtiger, dass die Jungen Grün wählen, statt Flugscham zu verspüren. Er selbst will diesen Sommer mit der Familie Ferien in Frankreich verbringen - die Anreise erfolge per Zug, verspricht er indes.

Mehrheit geht ins Ausland – aber nicht unbedingt per Flugzeug

Wie viele Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer wirklich in die Ferien fliegen, wird sich zeigen. Denn neben dem Klima dürfte auch die Inflation eine Rolle spielen. Das Budget für die Sommerferien ist gemäss einer Umfrage deutlich gesunken.

Gemäss der jüngsten LeeWas-Befragung geben 55 Prozent an, die Sommerferien im Ausland verbringen zu wollen. Die eine Hälfte dieser Menschen will das mit dem Flugzeug tun, die andere Hälfte mit anderen Verkehrsmitteln - je jünger, desto flug-affiner. Während Anhänger von FDP und SVP gerne abheben, bleiben Sympathisierende von Grünen und SP eher am Boden.