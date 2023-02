Staatssekretariat für Wirtschaft: Trotz Krieg in Europa – Schweizer Wirtschaft wächst um 2,1 Prozent

Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Mitteilung schreibt, stagnierte die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal 2022. «Die konjunkturelle Abkühlung im Ausland belastete im vierten Quartal 2022 die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe (−0,3 Prozent). Während die wenig konjunktursensitive chemisch-pharmazeutische Industrie (+1,7 Prozent) erneut einen Zuwachs der Wertschöpfung verzeichnete, entwickelten sich die übrigen Industriebereiche rückläufig. Entsprechend gingen etwa die Ausfuhren von Metallen und Präzisionsinstrumenten zurück. Für das Total der Exporte (−0,9 Prozent) resultierte ein erheblicher Rückgang. Auch die Importe (−1,1 Prozent) gingen deutlich zurück, nachdem sie im Vorquartal stark angestiegen waren», so das Seco in der Mitteilung.