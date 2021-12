Keine Meinungsänderung : Trotz Kritik hält der IOC-Präsident an seiner Linie im Fall Peng Shuai fest

IOC-Chef Thomas Bach will das Konzept der stillen Diplomatie weiterführen. Der Deutsche versichert, dass sich das Internationale Olympische Komitee auch nach den Olympischen Winterspielen in Peking um Peng Shuai bemühen werde.

Trotz der herben Kritik am Internationalen Olympischen Komitee im Fall Peng Shuai will IOC-Chef Thomas Bach nicht von seiner Linie abweichen. «Aus unserer Sicht ist die stille Diplomatie ein Erfolg versprechender Weg, den wir weiter verfolgen werden», sagte Bach in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das IOC hatte die Vorwürfe der Tennisspielerin gegen einen chinesischen Spitzenpolitiker, den sie sexueller Übergriffe beschuldigt, nicht in seinen Mitteilungen zu der Affäre benannt und keine öffentlichen Forderungen an China zur Aufklärung erhoben.