Alex Frei tobt : Trotz Last-Minute-Ausgleich gegen Thun – Winterthur gibt Tabellenführung ab

Das Aufstiegsrennen in der Challenge League spitzt sich weiter zu. Da Winterthur am Freitag gegen Thun nur Remis spielt, ist Schaffhausen dank einem Sieg gegen Kriens neu Tabellenführer.

1 / 5 Winterthur empfing am Freitagabend den FC Thun. freshfocus Winti-Coach Alex Frei und Thun-Trainer Carlos Bernegger lieferten sich dabei ein spannendes Duell. freshfocus Das Stadion Schützenwiese war mit 9000 Zuschauern restlos ausverkauft. freshfocus

Darum gehts Am Freitagabend liefern sich Winterthur und Schaffhausen ein Fernduell in der Challenge League.

Der FC Winterthur holt dabei gegen den FC Thun nur ein Unentschieden.

Der FC Schaffhausen gewinnt derweil gegen den SC Kriens deutlich.

Ausverkauftes Stadion, Tolle Atmosphäre – auf der Schützenwiese war am Freitagabend alles angerichtet für einen grossartigen Fussballabend. Spitzenreiter Winterthur empfing den Tabellenfünften aus Thun und konnte dabei früh im Spiel so richtig jubeln.



Mit einem regelrechten Traumfreistoss überwand Roberto Alves in der 10. Minute Thun-Goalie Nino Ziswiler und brachte Winti damit früh in Front. Die Führung hatte allerdings nicht lange Bestand, den bloss sieben Zeigerumdrehungen später erzielte Nicola Hasler mit einem satten Flachschuss den Ausgleich für die Gäste.

Winterthur sündigt reihenweise im Abschluss

Die Berner Oberländer drückten in der Folge gleich weiter und erzielten in der 35. Minute prompt das 2:1. Routinier Alexander Gerndt verwertete eine Hereingabe von der Seite und konnte sich als Torschütze feiern lassen.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Winterthurer den Ausgleich zu erzwingen und drückten die Thuner phasenweise richtig an eine Wand. Im Abschluss sündigte die Truppe von Alex Frei aber lange Zeit gleich reihenweise, kurz vor Schluss fiel der Ausgleich aber dann doch noch als Ramizi das Leder in der 94. Minute aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Rudelbildung kurz vor Schluss

Richtig hitzig wurde es in der Schlussphase, als die Emotionen so richtig überkochten und es zu einer Rudelbildung kam. Auslöser dafür eine Szene, als ein Thuner einem Winterthurer an den Hals griff, als der Ball längst weg war. Winti-Coach Al