Welt-Pfadilager: Trotz «Lernreise» in die Schweiz wurde das Lager zum Debakel

1 / 4 Angesichts des drohenden Taifuns mussten am Dienstag 40’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder den Zeltplatz des World Jamboree verlassen. AFP Viele dürften sich aber auch mit einem lachenden Auge in die Unterkünfte gegeben haben – Duschen und genügend Wasser sollten hier im Gegensatz zum Zeltplatz nämlich genug zur Verfügung stehen. AFP Die südkoreanische Regierung hatte angesichts der prekären gesundheitlichen Lage notfallmässig 4,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Für Planung und Umsetzung stand zuvor über sechs Jahre ein Budget von fast 80 Millionen Franken zur Verfügung. AFP

Darum gehts Rund drei Viertel des Jamboree-Budgets soll das OK für ihre eigenen Zwecke ausgegeben haben.

So reisten die Organisatoren des weltgrössten Pfadilagers in den letzten sechs Jahren 100 Mal.

Bei einer Reise in die Schweiz habe man sich Wissen zu einer erfolgreichen Durchführung angeeignet, heisst es – damit gibt es nur ein grundlegendes Problem.

Ein stattliches Budget hat die Regierung in Seoul 2017 für das weltgrösste Pfadilager eingeplant: Umgerechnet 78 Millionen Franken sollten für Planung und Umsetzung ausgegeben werden. Doch das World Jamboree 2023 war seit Beginn von Problemen geplagt, wegen eines am Donnerstag drohenden Taifuns musste das Camp am Dienstag auch noch geräumt werden. Zuvor gab es Kritik wegen schlechter Vorbereitung und fehlender Infrastruktur.

Organisatoren reisten über 100 Mal

Wie die «Korea Times» mit Berufung auf Daten des Personalministeriums schreibt, wurde nämlich nur ein Viertel des Budgets in die tatsächliche Infrastruktur für die 40’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesteckt. Dafür sind die südkoreanischen Staatsangestellten aus dem OK des Jamboree gereist – und das nicht zu knapp. So hätten Angestellte des Ministeriums für Familie und Gleichberechtigung und diverse Politiker grösserer Provinzen in den letzten sechs Jahren etwa 100 Geschäftsreisen ins Ausland unternommen, angeblich alle für die Organisation des Pfadilagers.

Dass für ein globales Lager mit Teilnehmern aus aller Welt auch viel international organisiert werden muss, steht ausser Frage – in Zeiten von Online-Meetings und Homeoffice muten aber viele der Reisen komisch an. So seien etwa im Oktober 2019 vier Angestellte des Landkreises Buan für zehn Tage nach Paris und London gereist. Begründet wurde die Reise mit Jamboree-Vorbereitungen. Doch Grossbritannien hat nach der Premiere des Welt-Pfadilagers im Jahr 1920 nie mehr den Gastgeber gemacht, in Frankreich fand der Grossevent zuletzt 1947 statt.

Jamboree-Wissen vom Laien Schweiz

Noch kurioser ist aber die Reise einer fünfköpfigen Delegation der südkoreanischen Regierung, die sie in den acht Tagen nebst Italien auch in die Schweiz führte. Auch diese Reise soll der Vorbereitung aufs Jamboree-Lager gedient haben – man wolle «erfolgreiche Beispiele im Management des Jamboree-Events» studieren. Blöd nur, hat die Schweiz genau wie Italien nie ein World Jamboree gehostet. Zwar hat auch die Pfadi hierzulande Tradition, im Gegensatz zu Schweden, Chile oder Australien war die Schweiz aber noch nie Gastgeberin.

Regierung kündigt gründliche Untersuchung an

Kim Gi-hyeon von der regierenden People Power Party verurteilte die Organisatoren der Veranstaltung und forderte eine gründliche Untersuchung. «Ein beträchtlicher Teil des Budgets für das Jamboree wurde offenbar für unnötige Zwecke missbraucht oder für verschwenderische Geschäftsreisen nach Übersee ausgegeben», schrieb er am Montag auf Facebook. Er sagte, dass die Veranstaltung erfolgreich gewesen wäre, wenn das Budget angemessen ausgegeben worden wäre, und forderte eine gründliche Prüfung, um zu untersuchen, wie das Geld «verdampft» ist.

Die Tausenden Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus aller Welt, die sich den alle vier Jahre stattfindenden Grossevent nicht entgehen lassen wollten, scheinen sich die Laune durch schlechte Infrastruktur, Evakuation und Veruntreuung aber nicht verderben zu lassen: Die Schweizer Delegation, von der einige am Mittwochmorgen bei einem Busunfall verletzt wurden, ist mittlerweile in der Hauptstadt Seoul. Dort besuchten sie am Morgen eine Universität – und geniessen es wahrscheinlich, dass in der Unterkunft Duschen und saubere WCs zur Verfügung stehen.