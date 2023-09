Leonardo Campana: Teamkollege von Lionel Messi ist noch reicher

Der Messi-Hype in den USA stellt zuweilen alles in den Schatten. Auch Teamkollege Leonardo Campana, dessen Vermögen doppelt so hoch eingeschätzt wird wie dasjenige des Argentiniers.

Campana traf am Sonntag auf eine Vorlage von Messi. Video: MLS

Darum gehts Der Hype um Lionel Messi sprengt in den USA alle Massstäbe.

In Sachen Lohn kann ihm in der MLS niemand das Wasser reichen.

Allerdings ist ein Teamkollege des Argentiniers noch um einiges reicher.

Neue Dimensionen im US-Fussball: Messi bewegt die Massen. Wo auch immer «La Pulga» auftritt, zeigen sich die ganz grossen Stars aus Film und Musik. Zuletzt am Sonntag in Los Angeles, als Messis Inter Miami den LAFC mit 3:1 in die Schranken wies. Zugegen waren etwa Prinz Harry, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell oder auch Owen Wilson.

Ob Prinz Harry, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell oder Owen Wilson: Wenn Messi in Los Angeles zur Show bittet, sind die Weltstars nicht weit. Video: MLS

Kein Wunder, wird der 36-Jährige für seine Anziehungskraft fürstlich entlohnt. Ein fixes Jahressalär von über 50 Millionen Franken ist im bis 2025 datierten Vertrag festgelegt, womit er Xherdan Shaqiri als bestverdienenden MLS-Söldner (7,31 Millionen Franken) deutlich ablöste. Hinzu kommen natürlich Werbedeals und weitere Beteiligungen.

Hundertstel von Messis Lohn

Am Sonntag sahen die Stars und Sternchen für einmal zwar kein Tor von Messi – aber zwei Assists (seine Scorerpunkte 15 und 16 seit Ankunft in Florida). Den zweiten legt er für Leonardo Campana zum 3:1-Endstand auf (83.). Der Ecuadorianer, der 2021 für eine Saison von Wolverhampton an GC ausgeliehen war, hat mittlerweile sieben Tore und vier Assists auf dem Konto. Dass er mit rund 480’000 Franken trotzdem nur ein Hundertstel von Messis Jahreslohn kassiert, dürfte kaum überraschen.

Brisant ist eher, dass Campana seinen prominenten Teamkollegen in Sachen Vermögen abhängt. Der 23-Jährige kommt nämlich aus einer äusserst wohlhabenden Familie aus der ecuadorianischen Stadt Guayaquil. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Franken geschätzt. Zum Vergleich: Messi soll mittlerweile rund eine halbe Milliarde schwer sein.

Minister, Investoren – Präsident?

Wie kommts? Campanas Grossmutter, Isabel Noboa, ist eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen des südamerikanischen Landes und engagiert sich geschäftlich in der Landwirtschaft, im Immobilienhandel oder auch im Tourismus. Sein Grossvater, Isidro Campana, hat unter anderem Karriere als Handelsminister und als Manager des lokalen Fussballclubs Barcelona de Guayaquil gemacht.

Auch Campanas Vater Pablo amtete als Handelsminister, nachdem er als professioneller Tennisspieler zurückgetreten war. Und sein Onkel Alvaro Campana ist als schwerreicher Investor in ganz Südamerika unterwegs. Mehr noch: Einem weiteren Onkel, Daniel Noboa, wird nachgesagt, er könnte bald neuer Präsident Ecuadors werden. All dies zusammen macht Campanas Familie zu einer der reichsten und einflussreichsten des ganzen Kontinents – eine andere Dimension als Lionel Messi und all die Stars, die ihm zuschauen.

Verfolgst du Messi und die MLS? Ja, mit dem Superstar macht die Liga wirklich Spass. Nein, das Niveau ist mir auch trotz Messi zu tief. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fussball. Leo Messi, Leo Campana, Leo DiCaprio.