SBB macht 2022 Minus von 245 Millionen Franken

Die Zahl der Videokameras hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Aktuell gibt es rund 2400 Kameras an Bahnhöfen, Immobilien und weiteren Infrastrukturen sowie rund 22'300 in Zügen. «Die Bilder von Überwachungskameras werden streng überwacht und werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht», versichert Ducrot. Nur die Transportpolizei habe Zugriff und die Herausgabe an die Strafverfolgungsbehörden sei streng geregelt. Ducrot hebt den Nutzen der Kameras hervor «Durch die Kameras hat der Vandalismus stark abgenommen, auch in den Zügen, wir konnten auch Graffitis stark reduzieren», sagt Ducrot. Als weiteres Sicherheitselement prüft die SBB Bodycams für die Transportpolizei zur Deeskalation, Reduktion von Gewalt und Drohungen sowie zur Beweissicherung. Tests seien positiv verlaufen, sobald die SBB definitiv darüber entschieden habe, wolle sie weiter informieren.