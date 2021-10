Blaualgen am Zürichsee – Trotz mehrerer toter Hunde – Gemeinde baut Warnhinweise ab

1 / 7 Sechs Hunde kamen in diesem Sommer am oberen Ufer des Zürichsees bei Schmerikon SG ums Leben. (Symbolbild) imago images/blickwinkel Grund: Toxische Blaualgen. Sie können bei Vierbeinern zu einer Atemlähmung führen. imago images / Becker&Bredel Bei Blaualgen handelt es sich um Bakterien. Lopes Tony

Darum gehts In Schmerikon SG am Zürichsee sind in diesem Sommer sechs Hunde gestorben.

Grund dafür waren toxische Blaualgen, die auf dem Wasser schwimmen.

Die Gemeinde reagierte im August mit Warnschildern und Absperrungen.

Nun hat sich die Lage verbessert und die Warnschilder werden wieder abmontiert.

Badeplätze sind beliebte Orte für Mensch und Tier. Doch man sollte nicht blind ins kalte Nass springen: Trübe und stehende Gewässer stellen eine Lebensbedrohung für Vierbeiner dar. Dies veranschaulicht das haarsträubende Beispiel in Schmerikon SG am oberen Ufer des Zürichsees: Sechs Hunde sind in diesem Sommer nach dortigen Badegängen verstorben. Grund dafür waren toxische Blaualgen. Dabei handelt es sich um Bakterien, welche bei Menschen Magen-Darm-Probleme und bei Hunden eine Atemlähmung auslösen können.

Die Gemeinde Schmerikon reagierte im August auf die Vorfälle, sperrte die Seeanlage ab und montierte mehrere Warntafeln. «Hunde an der Leine führen! Menschen baden auf eigene Gefahr!», stand unter anderem darauf geschrieben. Seither wird das Gewässer regelmässig durch das Amt für Wasser und Energie des Kantons St. Gallen durch Proben überprüft.

Warnschilder abgebaut

Wie die Gemeinde Schmerikon am Freitag mitteilt, haben neuste Untersuchungen ergeben, dass die Biomasse abgenommen hat und der rötliche Schwimmschlamm an der Oberfläche fast verschwunden ist. Gemeindepräsident Félix Brunschwiler führt auf Anfrage von 20 Minuten genauer aus: «Diese schlammartige Masse, die im August und September an vielen Teilen des Ufers an der Oberfläche trieb, war besonders problematisch. Sie ist glücklicherweise fast gänzlich weg.» Die Masse habe aus mehreren Lebewesen bestanden, zu denen unter anderem auch die toxische Blaualge gehörte. Die verbesserten Umstände haben die Gemeinde nun dazu verleitet, die Warntafeln abzubauen.

Doch nur weil die Wasseroberfläche befreit ist, ist das Problem noch nicht beseitigt: «Am Seegrund ist die Blaualge noch in grosser Dichte vorhanden», so Brunschwiler. Wie gefährlich die Situation momentan ist, kann der Gemeindepräsident nicht einschätzen. «Wir tappen im Dunkeln. Um genaue Informationen zu bekommen, bräuchten wir sehr aufwendige Analysen», sagt er. Die Möglichkeiten solche Analysen durchzuführen, habe man in Schmerikon nicht. «Niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, ob die Lage im Wasser nun ungefährlich ist.» Man gehe aber davon aus, dass sich die Situation soweit verbessert hat, dass man Entwarnung geben kann.

Kommen die Blaualgen nun jedes Jahr?

Obwohl die Gemeinde die Warntafeln abgebaut hat, bitten sie Hundehalterinnen und Hundehalter in ihrer Medienmitteilung weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Warum bleiben die Warntafeln dann nicht bestehen? «Es geht darum, die Signalwirkung nicht zu gefährden», erklärt Brunschwiler. Wenn man die Schilder den ganzen Winter stehen lassen würde, würden die Menschen sie im Frühling eventuell nicht mehr ernst nehmen.

Die Massnahmen der Gemeinde sorgen bei Corinne Meister, Co-Präsidentin des Vereins Tierfreunde Linth in Schmerikon, für Unverständnis: «Ich hätte die Tafeln stehen lassen. Für mich gab es keinen Grund, sie zu entfernen.» Sie gehe jedenfalls definitiv nicht mit ihren Hunden am See in Schmerikon spazieren. «Da möchte ich kein Risiko eingehen», so Meister.

Fakt ist, dass man das Ufer auch in Zukunft unter strenger Beobachtung halten wird: «Das Amt für Wasser und Energie im Kanton St. Gallen führt weiterhin regelmässige Kontrollen durch», versichert Brunschwiler. Es sei gut möglich, dass die toxischen Blaualgen nun Jahr für Jahr in grösserer Dichte wiederkehren, sobald die Temperaturen steigen. «Wenn sich die Situation wieder verschlechtern sollte, werden wir die Warntafeln wieder aufbauen», so der Gemeindepräsident.

Mehr Informationen zu Blaualgen und was man beachten sollte, erfährst du in der Box: