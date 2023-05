FC Bayern München: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic entlassen

Der FC Bayern München ist Meister in Deutschland.

In einem denkwürdigen und atemberaubenden Titel-Finish hat der FC Bayern München sich dank Jungstar Jamal Musiala doch noch den elften deutschen Meistertitel in Serie gesichert. Am Ende einer insgesamt verkorksten Saison zitterten sich die Bayern nach einer eigentlich wenig meisterlichen Vorstellung zu einem 2:1 beim 1. FC Köln und profitierten vom 2:2 des Rivalen Borussia Dortmund gegen Mainz 05.