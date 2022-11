Basel: Instagram tolerierte antisemitische Posts von Neonazi

Mehrere Versuche blieben erfolglos. Nach Anfrage von 20 Minuten bei Meta war der Account am Mittwochabend gelöscht.

Obwohl er einschlägig vorbestraft ist, postet ein bekannter Basler Neonazi nach wie vor antisemitisches Gedankengut auf Social Media. Für eine Hassrede an einer öffentlichen Kundgebung sowie rassistische Äusserungen auf Facebook wurde er letztes Jahr von der Basler Staatsanwaltschaft verurteilt . Die Behörde büsste ihn wegen Rassendiskriminierung mit 8200 Franken. Dennoch postet er weiter menschenfeindliche Inhalte auf Instagram.

Mehrere Angehörige der 20-Minuten-Redaktion meldeten am Mittwoch sein Profil wegen Verbreitung von Hass, was gemäss den Gemeinschaftsbestimmungen von Instagram auf der Plattform verboten ist. Um die gemachten Äusserungen auf besagtem Instagram-Konto nicht wiederzugeben, verzichtet die Redaktion darauf, ihr vorliegende Screenshots zu zeigen.

«Verbreitung im Netz ist unglaublich schnell und unkontrolliert»

«Dass die Äusserungen auf dem Instagram-Account dieses Mannes rassistisch und antisemitisch sind, ist klar», sagt Samuel Althof, Leiter der Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention in Basel. Dass solche Inhalte gelöscht werden, sei jedoch äusserst schwierig. «Diese Bilder vom Netz zu nehmen ist praktisch unmöglich, besonders wenn Plattformen ihre Datenspeicher nicht in der Schweiz haben», so Althof.