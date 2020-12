Balgach SG, 29.11.2020: Am Sonntagabend kam es auf der Autobahn A13 zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger Autofahrer setzte zum Überholen an und geriet dabei ins Schleudern. Nach dem Überholen prallte das Auto in die Leitplanke neben dem Normalstreifen. Der 19-jährige Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Das Auto des 19-Jähirgen erlitt Totalschaden.

Rabius GR, 30.12.2020: Ein 44-jähriger Mann stürzte am Montagabend am Bahnhof in Rabius zu Boden, nachdem er von einem Zug gestreift wurde. Der Mann zog sich Brüche an Rippen und Schulter zu. Er wurde ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden geht von einem Unfall aus.

Die beiden unbekannten Männer traten am Dienstag gegen 18.25 Uhr an den Kiosk heran und versuchten mit vorgehaltenem Messer die Kasse zu ergreifen. Eine Verkäuferin konnte dies jedoch abwenden. Anschliessend versuchten die beiden Männer durch die Eingangstüre in den Kiosk einzudringen, was jedoch ebenfalls misslang. Der Kiosk war von innen verschlossen. In der Folge ergriff das Duo in unbekannte Richtung die Flucht. Beide Verkäuferinnen blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.