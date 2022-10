Basel : Trotz nachlassenden Corona-Umsätzen – Roche setzt 47 Milliarden Franken um

Das ist ein Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat sein moderates Wachstum in den ersten neun Monaten 2022 fortgesetzt. Dies ist dem Konzern trotz nachlassender Corona-Umsätze im dritten Quartal geglückt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Roche.

In den ersten neun Monaten setzte das Unternehmen 47 Milliarden Franken um, ein Plus von einem Prozent verglichen mit dem Vorjahreswert, wie Roche am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um zwei Prozent zu.