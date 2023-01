Doktor Sex: «Trotz normaler Penisgrösse kann ich ihn nicht spüren!»

Antwort von Doktor Sex

Sex ist für sehr viele Menschen eine Handlung, über die durch den Körper und unter Anwendung spezifischer Techniken Erregungszustände mittels Orgasmus abgebaut werden können. An den damit verbundenen Gefühlsaspekten sind die meisten nicht wirklich interessiert. Deshalb ist das, was dabei herauskommt, oft auch ziemlich lieblos und mechanisch.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist mit dir und deiner Scheide alles in Ordnung. Dies beweist allein schon die Tatsache, dass dein Erleben bei früheren Sexualpartnern ein anderes war. Es ist daher meiner Meinung nach nicht notwendig, dass du zur Frauenärztin gehst.

Das Standardwerk zu dieser anderen Dimension der Sexualität ist für mich «Zeit für Liebe – Sex, Intimität und Ekstase in Beziehungen» von Diana Richardson. In diesem Buch werden die Leser*innen in einer einfachen Sprache und mit hilfreichen Illustrationen an die neo-tantrische Sexualität herangeführt.