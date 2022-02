Olympia 2022: Ski-Star Michelle Gisin kann ihren Freund regelmässig sehen

1 / 3 «Wir gehen zusammen abendessen. Ich freue mich da sehr!», erzählt Gisin. freshfocus Seit sieben Jahren sind Michelle Gisin (28) und Luca de Aliprandini (31) ein Paar. Instagram/michellegisin Beide wohnen derzeit im gleichen Olympiadorf in Yanqing rund 75 Kilometer von Peking entfernt. Instagram/michellegisin

Darum gehts Michelle Gisin ist seit langer Zeit mit Luca de Aliprandini zusammen.

Beide sind gemeinsam bei Olympia.

Gegenüber 20 Minuten erzählt sie, wie das mit den Treffen im Olympiadorf funktioniert.

Und, dass sie bereits einen haitianischen Pin erobern konnte.

Seit sieben Jahren sind sie ein Paar, die beiden Ski-Stars Michelle Gisin (28) und Luca de Aliprandini (31). Nun starten die beiden bei Olympia in China. Für Gisin geht es in der Nacht auf Montag mit dem Riesenslalom (1. Lauf um 2.30 Uhr Schweizer Zeit) los. Der 31-Jährige greift erst später ins Geschehen ein. Beide wohnen im gleichen Olympiadorf in Yanqing rund 75 Kilometer von Peking entfernt.

Wie bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer gelten auch in diesem Jahr wieder strenge Regeln. Der Grund: Corona. Wie machen es da Gisin und de Aliprandini? Schaffen es die beiden, sich zu sehen? Gegenüber 20 Minuten meint die 28-Jährige: «Wir gehen zusammen abendessen. Ich freue mich da sehr! Es ist alles gut möglich hier. Die Regeln sind wirklich nicht so schlimm.» Und: «Natürlich haben wir Masken hier an und desinfizieren oft unsere Hände. Alles, was wir machen, machen wir mit einem gesunden Menschenverstand.»

«Mein Ziel war es, einen haitianischen Pin zu ergattern»

Es sei auch gar nicht so, dass wir nur auf unseren Zimmern sitzen. Gisin: «Wir sind nicht total abgeschirmt.» Sie hätten auch Kontakt mit anderen Nationen im Dorf. Sie lacht und erzählt: «Ich konnte sogar einen haitianischen Pin ergattern. Das war mein persönliches Ziel. Es ist wirklich nicht so, dass wir hier alle in einem Zimmer festsitzen. Es ist durchaus ein Austausch mit den anderen Nationen da. Mein Ziel war es, einen haitianischen Pin zu ergattern. Und das habe ich geschafft.»

Michelle Gisin ist gut gelaunt. Das merkt man ihr an. Sie schwärmt vom Essen im Dorf, davon, dass sie mit allem happy sei. «Das Essen ist super hier. Ich glaube, wir wohnen in dem Dorf mit dem besten Essen. Nur einmal habe ich eine falsche Kombi gemacht, aber das war mein Fehler. Ich wollte einfach was Neues probieren.» Sie habe aber auch Essen von daheim mitgenommen. «Proteinpulver», so Gisin. «Und Schokolade und Gummibärchen.»