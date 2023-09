Trotz Prämienschock: SP-Frauen fordern, dass Krankenkasse für Abtreibungen aufkommt

1 / 6 Die SP-Frauen verteilen am «Safe Abortion Day» gratis Schwangerschaftstests und fordern eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Diese sollen nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt sein. Silas Zindel Zudem fordern sie, dass die Kosten von Abtreibungen gänzlich von der Krankenkasse getragen werden. Heute werden die Kosten erst nach Abzug von Franchise und Selbstgehalt von der Grundversicherung übernommen. Franziska Rothenbuehler Auch die «Pille danach» soll zugänglicher gemacht werden. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello reicht darum eine Interpellation beim Bundesrat ein. imago/sepp spiegl

Darum gehts Die SP-Frauen fordern unter anderem, dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden und die Pille danach einfacher zugänglich gemacht wird.

Zudem soll die Krankenkasse komplett für eine Abtreibung zahlen.

Anderer Meinung ist SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann: Sie hält am jetzigen Vorgehen fest.

Zum internationalen «Safe Abortion Day» am Donnerstag verteilen die SP-Frauen um Co-Präsidentin und Nationalrätin Tamara Funiciello in Bern und Neuchâtel heute Schwangerschaftstests. Die Botschaft: Der Schwangerschaftsabbruch ist ein Menschenrecht. Und: Sie stellen neue Forderungen.

Entkriminalisierung und ergebnisoffene Information

Schwangerschaftsabbrüche sollen nicht länger im Strafgesetzbuch geregelt werden. «Das kriminalisiert Frauen – die Folgen davon zeigen sich im Diskurs über die Thematik und den erschwerten Zugang zu Informationen», sagt Funiciello. Das führe zu Unsicherheiten für die Betroffenen.

Zudem fordern die SP-Frauen, dass auch Menschen ohne Schweizer Pass einen sicheren Zugang zu Abtreibung erhalten. Gynäkologinnen und Gynäkologen sollen zu einer ergebnisoffenen Information verpflichtet werden, damit Frauen über alle Optionen informiert werden. «Es haben sich viele Betroffene bei uns gemeldet und erzählt, dass sie kaum über die Option der Abtreibung informiert wurden», so Funiciello.

Zuletzt soll der Schwangerschaftsabbruch, trotz des gestern kommunizierten Prämienschocks, von der Franchise ausgenommen werden, sodass Menschen nicht aus finanziellen Gründen von sicheren Schwangerschaftsabbrüchen ferngehalten werden. Heute werden die Kosten einer Abtreibung erst nach Abzug von Franchise und Selbstgehalt von der Grundversicherung übernommen.

Pille danach soll leichter zugänglich werden

Mit der Revision des Heilmittelgesetzes 2019 wurde die sogenannte «Pille danach» in eine strengere Medikamentenkategorie eingeordnet. Das hatte ein Werbeverbot zur Folge, ein Pharmaunternehmen reichte gar eine Klage gegen Swissmedic ein.

Auch Funiciello stört sich an der neuen Kategorisierung der Notfallverhütung. Sie reicht deshalb eine Interpellation beim Bundesrat ein. In dieser will sie unter anderem wissen, wie der Bundesrat darauf reagiert, dass die Schweiz von einer Vorreiterposition zu einem der am stärksten regulierten Länder abgerutscht sei.

«Niemand benutzt die Pille danach als Verhütungsmittel – jede Person, die sie schon mal eingenommen hat, weiss, dass man ein solches Medikament nicht einfach zum Spass einnimmt», sagt Funiciello.

«Bereits jetzt alle Hürden beseitigt»

SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann ist anderer Meinung: «Schwanger wird man ja nicht einfach so, sondern weil man nicht aufgepasst hat. Man muss eine gewisse Eigenverantwortung fördern, anstatt die Pille danach einfacher zugänglich zu machen», sagt sie. Sie halte auch an der Beratung und dem Fragebogen fest, den viele Frauen als unangenehm empfinden. «Der medizinische Aspekt ist nicht ausser Acht zu lassen – die Pille danach kann schwere Nebenwirkungen hervorrufen», so die SVP-Frau.

Schwangerschaftsabbrüche würden in der Schweiz heute bereits gut gehandhabt, meint Steinemann. Abtreibungen seien entkriminalisiert und niemand werde mehr stigmatisiert. «Wir haben bereits alle Hürden beseitigt für Frauen, die ungewollt schwanger sind», sagt sie. Dass man Gynäkologinnen und Gynäkologen vorschreiben wolle, ergebnisoffen informieren zu müssen, finde sie ebenfalls falsch. «Will ein Arzt nicht in Richtung Schwangerschaftsabbruch beraten, weil er das ethisch nicht vereinbaren kann, will ich ihn nicht staatlich dazu zwingen», sagt sie. Ausserdem gelte die freie Arztwahl.

«Selbstbedienungsladen»

Dass Schwangerschaftsabbrüche von der Franchise ausgenommen werden sollen, kommt für Steinemann nicht in Frage: «Selbstbehalt und Kosten bis zum Betrag der Jahresfranchise sollen auch weiterhin selbst bezahlt werden. Angesichts des Selbstbedienungsladens, den unser Gesundheitswesen zu Lasten der Allgemeinheit bietet, dürfen die Gratisleistungen nicht noch ausgebaut werden.»

Zu Fragen bezüglich der Krankenkassen-Franchise nahm Tamara Funiciello keine Stellung.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143