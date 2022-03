Personalchefs knallhart – Trotz Preisexplosion – Löhne steigen nur um 1,2 Prozent

Die Löhne sollen aber im Schnitt nur um 1,2 Prozent steigen. Das schreibt die «SonntagsZeitung» unter Bezug auf eine Umfrage der Beratungsfirma Know unter Personalchefinnen und Personalchefs von 337 Deutschschweizer Unternehmen mit 680’000 Angestellten. Die Kaufkraft der Bevölkerung würde also angesichts der erwarteten Teuerung von 1,9 Prozent (siehe Box) um durchschnittlich 0,7 Prozent sinken.

So gibts beim grössten Arbeitgeber Migros ein Prozent mehr Lohn und bei Coop 0,8 Prozent. Die Banken Credit Suisse, UBS und Raiffeisen geben je 1,2 Prozent mehr. Den grössten Lohnsprung dürfen Angestellte in der Pharmaindustrie erwarten, am kleinsten ist der Zustupf in der Medien- und Telekommunikationsbranche.