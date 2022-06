England mit Debakel : Trotz Premieren-Tor von Gnonto wird Italien von Deutschland abgefertigt

Italien hat gegen Deutschland keine Chance. Immerhin: FCZ-Stürmer Gnonto erzielt sein erstes Tor für die Squadra Azzurra.

Gnonto bezwingt Manuel Neuer. SRF

Von wegen immer nur Remis – Schützenfest gegen den Europameister! Hansi Flick schickt seine Nationalspieler nach dem höchsten Sieg seit 83 Jahren gegen den einstigen Angstgegner Italien doch noch mit einem riesigen WM-Mutmacher in die Sommerpause. Nach vier 1:1-Spielen in Serie steigerte sich die DFB-Auswahl beim historischen 5:2 (2:0) in Mönchengladbach am Dienstagabend in allen Mannschaftsteilen deutlich und feierte in der Nations League das ersehnte Erfolgserlebnis gegen einen der Grossen im Weltfussball.

Joshua Kimmich (10. Minute), Ilkay Gündogan per Foulelfmeter (45.+4), der wieder lautstarke Anführer Thomas Müller (51.) und Flicks Toptorschütze Timo Werner (68. und 69.) sorgten vor 44 144 Zuschauern für grosse Vorfreude auf die Endrunde Ende dieses Jahres in Katar. Wilfried Gnonto (78.) und Alessandro Bastoni (90.+4) erzielten Italiens Treffer.

Gnonto war trotz Tor natürlich unzufrieden. Getty Images

FCZ-Gnonto also mit der Premiere im Nationalteam. Der Stürmer konnte in der 78. Minute den mehrfachen Weltgoalie Manel Neuer bezwingen. Mit seinem Tor krönte sich der Stürmer zum jüngten Länderspiel-Torschützen von Italien. Gnonto war einer der wenigen Italiener mit Normal-Form. Er wirbelte in der Offensive und war oft nur durch Fouls zu stoppen. Dies brachte Kimmich auch kurz vor Schluss zur Weissglut. Nach einem Foul an Gnonto legte er sich mit dem Linienrichter an.

Donnarumma floppt mit dem Fuss. SRF

Vize-Europameister England droht in der Fussball-Nations-League mehr denn je der Abstieg. In der deutschen Gruppe 3 erlebten die Engländer am Dienstagabend ein 0:4 (0:1)-Debakel gegen Ungarn. Freiburgs Roland Sallai (16. Minute/70.), Zsolt Nagy (80.) und Dániel Gazdag (89.) erzielten in Wolverhampton die Treffer für die Gäste. Zudem sah Englands Verteidiger John Stones (82.) wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Die weiter sieglose Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bleibt damit Letzter, das würde am Ende den Abstieg in die B-Liga bedeuten. Die überraschend starken Ungarn dagegen führen die Gruppe nach vier Spieltagen vor Deutschland an.