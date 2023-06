Boppelsen ZH: Mann (23) komm von der Fahrbahn ab und stirbt

Sein Auto kam erst in einem Privatgarten zum Stehen.

Ein junger Mann kam in der Nacht auf Freitag um 0.30 Uhr von der Fahrbahn ab, durchbrach Büsche und Sicherheitsschutzelemente und landete schliesslich rund drei Meter unterhalb der Strasse in einem Garten. Der Unfall ereignete sich auf der Otelfingerstrasse von Boppelsen ZH herkommend talwärts.

Der Lenker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb. Weshalb der junge Mann von der Strasse abkam, ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft werden in diesem Fall ermitteln.