Super League: Trotz Roter Karte gecoacht? FCZ-Trainer Henriksen droht weitere Strafe 

«Ich gebe viel Liebe, dieses Mal kam nichts zurück»: Mit diesen Worten erklärte FCZ-Trainer Bo Henriksen seine Rote Karte gegen Basel. Der Däne ging zu energisch auf den vierten Unparteiischen los und wurde deshalb vom Schiedsrichter bestraft. So wird Henriksen nun beim 280. Zürcher Derby gegen GC am Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen. Für ihn übernimmt Assistenztrainer Genesio Colatrella, der schon beim ersten Saisonderby als Trainer des Schweizer Meisters tätig war.