«Zu schlechte Kontrollen» : Trotz schärferem Gesetz – vermehrt Bettelnde in Basel-Stadt

Die Stadt Basel ist wieder voller Bettelnden. Am Bahnhof, in Parks oder in der Einkaufsmeile werden Passanten um Geld gebeten. Das neue Bettelverbot vom 1. September sollte das eigentlich besser regulieren. Ein Politiker kritisiert die Polizeiarbeit scharf.

« Ich habe gerade gestern eine Bettlerin erlebt, die vor einem Laden gesessen ist. Das ist verboten. Die Polizei fährt mit dem Tesla durch und macht nichts », empört sich der SVP-Grossrat Joël Thüring . Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt Toprak Yerguz für das Justiz- und Sicherheitsdepartement BS, dass es 50 bis 60 Personen s ind , die sich tagsüber bettelnd in der Stadt aufhalten . Schon rund 100 Ordnungsbussen wurden von der Kantonspolizei ausgestellt. Doch dies e haben bis jetzt nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Einige Bettelnde pfeifen auf die schärferen Regeln.

Für SP-Grossrat Pascal Pfister i st klar, es muss mehr gemacht werden . Er will, dass die Polizei nicht alleine diese Situation bewältigen muss. Begleitmassnahmen sind gefragt, zum Beispiel sollen die Gassenarbeiter-Vereine einbezogen werden. Sie sollen mit den Bettelnden in den Dialog treten und helfen, die Situation zu entschärfen.

Die Justizdirektion vermutet, die Herbstmesse und die bevorstehende Weihnachtszeit seien lukrative Zeiten für die Bettelnden. Es ist daher möglich, dass weiterhin mehr Bettelnde unterwegs sind.

