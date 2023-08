Sozialer Aufstieg: Community-Mitglieder erzählen ihre Erfolgsgeschichten

Ob Lehre, Weiterbildung oder Studium: Für viele Tausende Menschen beginnt in diesen Tagen ein neues Kapitel in ihrem Leben. Davor standen sie vor Entscheidungen, die ihre weiteren Jahre – oder vielleicht sogar ihr Leben – massgeblich beeinflussen werden. Doch nicht alle haben die gleichen Startbedingungen – sei es finanziell oder aufgrund des familiären Umfelds. Vier Community-Mitglieder erzählen uns von ihrem Werdegang und wie sie über Hürden und Umwege zum Erfolg gekommen sind. Drei davon liest du unten – ein vierter Leser berichtet uns im Video-Interview .

«Probier einfach aus, gib nicht auf und mach weiter»

«Nach ein paar Jahren auf dem Beruf bekam ich Lust auf mehr. Ich machte die BMS, schloss die Passerelle ab und entschied mich, Veterinärmedizin zu studieren. Ich büffelte Tag und Nacht, um den Numerus Clausus zu schaffen. Beim zweiten Anlauf klappte es. Diesen Sommer habe ich meinen Doktor abgeschlossen. Ich bin stolz, dass ich es so weit geschafft habe. Mein Rat: Sche*** drauf, was du für Schulnoten hast: Probier einfach aus, gib nicht auf und mach weiter.»

«Bis ich sieben Jahre alt war, sprach ich kaum Deutsch»

Giuseppe* (26): «Meine Grosseltern beiderseits kamen als sizilianische Gastarbeiter in den 1960er Jahren in die Schweiz. Sie lebten sehr bescheiden und arbeiteten in Fabriken, zu Beginn zu einem Stundenlohn von 2.50 Franken. Mein Grossvater machte jeweils Doppelschichten, um die Familie über die Runden zu bringen. Ich selber wuchs im Kanton Aargau auf. Mein Vater arbeitete als Sanitär, meine Mutter war Bankkauffrau. Bis ich sieben Jahre alt war, sprach ich kaum Deutsch. Dementsprechend war ich in den ersten Primarjahren kein besonders guter Schüler.»

«Eines Tages entschied mein Vater, uns ein besseres Leben bieten zu wollen. Er meldete sich für die die Abend-Handelsschule an, begann einen Job im Aussendienst – und hatte dabei Erfolg. Nun konnte meine Mutter zu Hause bleiben und mir bei den Aufgaben helfen. Meine Noten wurden besser und ich absolvierte das KV. Zwei Jahre arbeitete ich auf dem Job, doch ich wusste, dass ich etwas anderes machen wollte. Heute studiere ich Biologie. Ich bin sehr dankbar, wenn ich sehe, was ich erreicht habe. Meine Eltern und Grosseltern haben mir den Weg dafür geebnet.»

«Heute habe ich 140 Mitarbeiter unter mir»

Barbara* (31 ): «Mein Vater war Gipser, meine Mutter Hausfrau. Ich habe zwei Brüder, die beide eine Lehre zum Gipser absolvierten. Ich dagegen wollte ein Team führen. Meine Eltern unterstützten mich in diesem Wunsch immer – nicht finanziell, aber indem sie an mich geglaubt haben. Nach der Oberstufe machte ich ein Praktikum in der Pflege, arbeitete in Altersheimen, spezialisierte mich, fand eine Stelle als Wohnbereichsleitung, machte einen CAS und landete in der Pflegedienstleitung, also im obersten Kader eines Altersheims.»