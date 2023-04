Familienbarometer: SVP warnt vor Mehrausgaben für Familien

SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren leitet selbst eine Kita, kämpft aber gegen stärkere Unterstützung durch den Staat. Eine solche müssten am Ende alle berappen.

SP-Co-Chefin Mattea Meyer sieht ihre Volksinitiative für tiefere Prämien als gute Lösung an.

Das erste Familienbarometer schockt mit überraschenden Zahlen: 68 Prozent der Familien glauben, dass sich ihre Situation in den nächsten Jahren verschlechtern wird. Schon heute sind viele von ihnen nicht auf Rosen gebettet – gerade finanziell.

SP-Chefin Meyer: «Krankenkassenprämien untragbar»

Die Prämienentlastungsinitiative ihrer Partei würde hier Abhilfe schaffen, ist Meyer überzeugt. Diese soll «ermöglichen, dass die betroffenen Familien nicht mehr jeden Franken zweimal umdrehen müssen», so die Zürcher Nationalrätin.

Diese Grafik zeigt, worauf Familien in der Schweiz aus Geldmangel bereits verzichten müssen.

Der Appell des früheren FDP-Staatsrats und heutigen Präsidenten von Pro Familia, Philippe Gnaegi, richtet sich denn auch an die Bürgerlichen. «Wenn wir jetzt Geld investieren in bezahlbare Kitas und Krankenkassenprämien und damit Familien entlasten, wird der Return on invest deutlich grösser sein», sagte er zu 20 Minuten.