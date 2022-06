«Ein kleines Wunder»: Trotz schwerem Unfall – Bartgeier-Dame Donna Elvira fliegt wieder!

Erfreuliche News aus der Tierwelt: Nach monatelanger Pflege konnte das Bartgeierweibchen Donna Elvira nach einem gravierenden Unfall zurück in die Wildnis gebracht werden. Und dies, obwohl ihre Chance, jemals wieder fliegen zu können, tief stand . Am Montag hat das Projektteam der Stiftung Pro Bartgeier den Wildvogel beim Natur- und Tierpark Goldau abgeholt und sie auf der Melchsee-Frutt entlassen. Nach einer Stunde erfolgte dann der grosse Moment: «Mit einem eleganten Schwung hob Donna Elvira ab, gewann schnell an Höhe und verschwand kurze Zeit später hinter dem nächsten Felsvorsprung», sagt Daniel Hegglin von der Stiftung Pro Bartgeier.

Das junge Bartgeierweibchen war erst im Sommer vergangenen Jahres ausgewildert worden. Im Januar kollidierte Donna Elvira mit einem Transportkabel im Kanton Obwalden und musste mit schweren Verletzungen in die Pflegestation Goldau gebracht werden. Dabei hatte sie sich mehrere Knochen gebrochen. Man ging damals davon aus, dass das verunfallte Bartgeierweibchen wohl nie mehr fliegen könne. «Für uns grenzt das an ein kleines Wunder», freut sich Hegglin.

Ungewisser Ausgang

Wie gut sich Donna Elvira in ihrer wiedererlangten Freiheit zurechtfinden wird, ist noch ungewiss. Die mit ihr zuvor durchgeführten Flugversuche in einer Reithalle zeigten, dass sie zwar gut abfliegen, schnell an Höhe gewinnen und wendig manövrieren könne. Doch ob sie nach einer Verletzung mit mehreren Knochenbrüchen wieder ausdauernd segeln kann, lässt sich nur in freier Wildbahn feststellen. «Auf jeden Fall werden wir das junge Weibchen weiterhin eng überwachen. Solange, bis wir Gewissheit haben, dass sie sich wieder gut zurechtfindet. Wir sind aber zuversichtlich», so Hegglin von der Stiftung Pro Bartgeier.