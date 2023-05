Kantone melden pädophile Lehrer nicht konsequent

Wie die Zeitungen von Tamedia schreiben, ist dies bei weitem kein Einzelfall. Auf den Kanton Zürich gehen mit 24 der gesamthaft 92 Einträge auf der EDK am meisten Einträge zurück. Aber mehr als die Hälfte der Kantone haben keine einzige Lehrperson aufgrund eines Sexualdelikts, einer psychischen Erkrankung oder eines Suchtproblems in der schwarzen Liste eingetragen.

Auch Tessin und Waadt fehlen

Die kleinen Kantone geben in der Regel an, dass es noch nie entsprechende Fälle bei ihnen gegeben habe. Jedoch fehlen beispielsweise auch die Kantone Waadt und Tessin. In beiden Kantonen gab es in den letzten Jahren mehrere Delikte, die eigentlich zu Einträgen in der Liste geführt haben sollten. Und trotzdem führen beide Kantone keine Lehrpersonen in der EDK-Liste auf.