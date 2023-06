Darum war Silvio Berlusconi trotz Sexskandalen so erfolgreich

Berlusconi schloss 1961 sein Jura-Studium in Mailand ab. Während der Studentenzeit jobbte er als Staubsaugervertreter und als Sänger in Nachtclubs und auf Kreuzfahrtschiffen. Seine unternehmerische Karriere begann er als Bauunternehmer. In den 70er-Jahren gründete er einen lokalen Fernsehsender, aus dem das Medienunternehmen Mediaset entstand. Alle unternehmerischen Tätigkeiten fasste er in der Fininvest Holding zusammen.