Trotz Sponsoren-Aus und viel Unruhe: Der FCB-Trainer lacht alle Sorgen weg

Die krachende Basel-Niederlage gegen den FC Zürich gibt es hier im Video. blue

Darum gehts Der FC Basel empfängt am Donnerstagabend den FC St. Gallen.

Ruhe herrscht nicht. Der FCB verliert einen grossen Sponsor.

Hinzu kommt der Wut-Post von Granit Xhaka.

Der Trainer ist dennoch gut drauf.

Beim FC Basel läuft es vor der Partie am Donnerstagabend (20.30 Uhr, live im Ticker) gegen den FC St. Gallen nicht rund. Überhaupt nicht. In der ersten Partie nach dem Aus von Patrick Rahmen gab es für den neuen Trainer Guillermo Abascal eine 2:4-Pleite gegen den FC Zürich. In den ersten 30 Minuten ging der FC Basel im Letzigrund komplett unter – Schiri-Glück hin oder her. Die Basler, sie hatten keine Chance.

Seit der Niederlage mit dem Peinlich-Start sind ein paar Tage vergangen. Doch Ruhe ist nicht wirklich eingekehrt. Und das aus unterschiedlichen Gründen. So wurde am Mittwoch bekannt: Die Basler Kantonalbank will Rotblau nicht mehr sponsern. Der FCB verliert somit einen Premium Partner. Das ist bitter. Denn: Ersatz ist bis Sommer aufgrund der aktuellen Situation (Krieg, Pandemie, etc.) kaum zu finden. Es dürfte schwer sein, die BKB schnell und gleichwertig zu ersetzen.

1 / 3 Auf Xhakas Wut angesprochen, meint FCB-Trainer Guillermo Abascal: «Taulant agiert sehr professionell und ist eine Persönlichkeit.» freshfocus Abascal ist trotz der Unruhe gut drauf. Andy Mueller/freshfocus Für das Spiel gegen den FC St. Gallen hat der 32-Jährige einen Plan. Abascal: «Entscheidend wird sein, ob wir das Pressing umspielen können.» Andy Mueller/freshfocus

Zusammenarbeit endet nach 15 Jahren

Zuletzt war die Bank auf dem FCB-Trikot direkt oberhalb der Rückennummer präsent. In anderen Worten: Die Kantonalbank war ein Top-Sponsor und zahlte dem FCB nach Informationen von 20 Minuten rund 700'000 Franken pro Jahr. Andere Medien, wie etwa das SRF-Regionaljournal, bestätigen diese Summe. Die Bank erklärt in einem Communiqué den Schritt mit einem Strategiewechsel. Nachhaltigkeit, verbunden mit Zielen wie die Senkung von Klimarisiken, sei nun im Fokus.

Mit der aktuellen Club-Situation hat der Entscheid jedenfalls nichts zu tun. Eine entsprechende Frage verneinte der Verein gegenüber «Online-Reports» klar und deutlich. Fakt ist: Die Zusammenarbeit der BKB mit dem 20-fachen Schweizer Meister endet nach über 15 Jahren. Dani Büchi, Delegierter des FCB-Verwaltungsrates, meint: «Wir bedauern den Entscheid der BKB natürlich sehr, gerade in der aktuellen Situation wiegt der Verlust eines langjährigen Top-Partners schwer.»

«Taulant liebt Basel»

Doch der Verlust des Top-Sponsors war nicht alles. Es gab da ja auch noch die Instagram-Ansage von Nati-Captain und Ex-FCB-Star Granit Xhaka. Mit scharfen Worten attackierte er die neue Vereinsführung. Das Ganze hinterliess nicht nur wegen der eindeutigen Worte des 29-Jährigen einen Nachgeschmack. Nein, es stellte sich auch die Frage: War Xhaka so sauer, weil Bruder Taulant 90 Minuten auf der Bank schmorte?

Auf Xhakas Wut angesprochen, meint FCB-Trainer Guillermo Abascal: «Taulant agiert sehr professionell und ist eine Persönlichkeit. Deshalb müssen wir nicht über den Post von seinem Bruder sprechen. Er liebt Basel und will dem Team und den Jungen helfen.» Das könne er sagen und mehr könne er nicht beeinflussen. Auf die Frage, warum Xhaka nicht spielte, antwortet Abascal: «Es war ein taktischer Grund. Wir wollten pressen und dann die Geschwindigkeit im Mittelfeld und den Platz hinter Zürichs Pressing-Linie nutzen.»

St. Gallen ist Basels Angstgegner

Man merkt: Der 32-Jährige lässt sich vor dem Espen-Match nicht aus der Ruhe bringen. Überhaupt ist Abascal gut drauf. Der neue Trainer des FC Basel scherzt und lacht auf der Pressekonferenz vor der Super-League-Partie am Donnerstagabend. Von Nichts will er sich die Laune verderben lassen. Nicht von Xhakas Post, ebenso nicht von der deutlichen 2:4-Pleite am Sonntag. Er sagt: «Es sind alle wütend über die ersten 30 Minuten und so etwas soll sich nicht wiederholen.» Für das Spiel gegen den FC St. Gallen hat der 32-Jährige einen Plan. Abascal: «Entscheidend wird sein, ob wir das Pressing umspielen können. Wenn wir den Ball kontrollieren, bekommt St. Gallen Probleme.»

Ob die Basler das schaffen? Klar ist: Wenn der FCB am Donnerstagabend so auftritt, wie gegen Zürich, verlieren die Basler. Zu gut, zu wild sind die Espen derzeit drauf. Hinzu kommt, der FCSG ist der FCB-Angstgegner. In den letzten sieben Heimspielen gegen die Espen haben die Basler nur eine Partie gewonnen und gleich fünf verloren.