17-jähriger Goalie

Trotz Stängeli zum «Man of the Match» gewählt

Weil das Team des Erstligisten FK Rostow unter Quarantäne gestellt wurde, trat es gegen Sotschi mit einem Jugendkader an – und verlor 1:10. Torhüter Denis Popov stellte dennoch einen Rekord auf.

von Boqaj Frrok

Der 17-jährige Denis Popov wurde trotz zehn Gegentreffern zum «Man of the Match» gewählt. Foto: transfermarkt.com

Darum gehts ⦁ Das Team von FK Rostow wurde wegen Corona-Verdachts in Quarantäne gestellt. ⦁ Daher trat die Mannschaft beim ersten Ligaspiel nach der Corona-Pause mit Nachwuchsspielern an. ⦁ Goalie Denis Popov wurde trotz der 1:10-Niederlage zum «Man of the Match» gewählt.

Er gibt mit 17 sein Debüt in der höchsten russischen Fussball-Liga. In einem Spiel, in dem es um Champions-League-Platzierungen geht. Und dann kassiert er insgesamt zehn Tore, stellt einen Ligarekord auf, der mit den eingesammelten Toren jedoch nichts zu tun hat.

Rostow-Goalie Denis Popov dürfte der letzte Freitagabend wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Doch drehen wir die Zeit ein wenig zurück. Es ist Mitte Woche, als der russische Erstligist FK Rostow vermeldet, dass sechs Spieler des Teams positiv auf das Virus Covid-19 getestet w orden sind . Der Verein zieht vernünftige Schlüsse und ordnet für die Spieler zwei Wochen Quarantäne an.

Der jüngste Spieler ist 16 Jahre alt

Am Freitag stehen dann zwei Teams vor einem scheinbar unlösbaren Problem: Ein Fussballspiel soll stattfinden. Der FK Rostow kann wegen Personalmangel nicht antreten. Auf der anderen Seite beharrt das Heimteam – der PFC Sotschi – darauf, am Abend Fussball zu spielen. Eine Bitte der Gäste, die Partie zu verschieben, schlägt man ab. Selbst beim Fussballverband de r Russischen Föderation findet der FK Rostow keinen Anklang.

Dessen Trainer Waleri Karpin sieht sich zu einer unkonventionellen Massnahme genötigt. Er entscheidet, mit Nachwuchsspielern in Sotschi anzutreten. Zwischen 16 und 19 Jahre junge Fussbaler, alle Debütanten in der höchsten Spielklasse Russlands. Und obwohl die Partie mit einem verheissungsvollen 1:0 für den FK Rostow beginnt, endet sie mit der erwarteten Niederlage – 1:10 (1:4) heisst es am Schluss.

Unter den Nachwuchsspielern gehört auch Denis Popov, der 17-jährige Goalie von FK Rostow. Er steht ganze neunzig Minuten auf dem Platz. Trotz des ernüchternden Ergebnisses, glänzt ausgerechnet er in dieser Partie mit einem Ligarekord.

Ingesamt 15 Paraden und einen gehaltenen Elfmeter verzeichnet der Russe am Schluss. «Unser 17-jähriger Torhüter Denis Popov hat 15 (!!!) atemberaubende Paraden (einschliesslich eines Elfmeters) gezeigt, was ein neuer Rekord in der russischen Premjer Liga ist! Denis hat heute allen die Show gestohlen und seinen wohlverdienten Man of the Match Award erhalten!», sagte der Club stolz nach der Partie.

Das grosse Lob des Vereinspräsidenten

Auch der Vereinspräsident überschüttet die Jungspunde mit Lob: «Unsere Burschen sind grossartige Männer», liess sich Artasches Arutjunjants auf der Internetseite des Clubs zitieren. «Das ist alles, was zählt. Diese Burschen sind zukünftige Meister.»