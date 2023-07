Mietwohnungen werden rar: Trotz steigender Preise – jetzt droht eine Wohnungsknappheit

Grosser Ansturm bei der öffentlichen Besichtigung der Wohnsiedlung Kronenwiese 2019 in Zürich mit teilweise subventionierten Wohnungen.

In vielen Regionen übersteigt die Nachfrage das Angebot um mindestens das Vierfache.

In der Schweiz dürfte die Anzahl freier Wohnungen auf 1,1 bis 1,2 Prozent sinken.

Die Wohnungslage ist angespannt. Für Wohnungen in guter Lage stehen Hunderte an (siehe Video oben), manche bieten sogar freiwillig mehr Miete, um die Wohnung zu bekommen . Das Angebot dürfte sich noch mehr verknappen, wie eine neue Untersuchung von Immobilienexperte Wüest Partner zeigt.

Für eine stabile Entwicklung der Mieten und Preise müsste die optimale Leerstandsquote in der Schweiz bei 1,27 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 1,31 Prozent, doch sie wird laut der Untersuchung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in diesem Jahr deutlich unter den optimalen Wert rutschen.